Одесский сепаратист заявил, что вышел на свободу из-за коррупции в судах

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Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24", пишет Думская.net.

"Пять месяцев я находился в тюрьме. И из-за того, что я признал, что хотел создать республику Новороссия, и конечно, в связи с коррупционными схемами, которые у нас присущи в суде, удалось добиться моего освобождения", - заявил он.

"После этого я сразу же выехал через Приднестровье. Сейчас я нахожусь в Крыму и активно восстанавливаю движение антимайдана в Одессе", - сказал Давидченко.

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22 июля Шевченковский районный суд Киева признал Давидченко виновным в совершении деяний, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 110 Уголовного Кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), и приговорен к пяти годам лишения свободы.

Вместе с тем, как отмечает Думская.net, Давдченко пошел на сделку со следствием и признал свою вину, поэтому от наказания его освободили с испытательным сроком на три года.