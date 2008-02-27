Ющенко на себе проверил, как оно - ”как в танке”

Президент Виктор Ющенко во время пребывания в расположении 1-й отдельной гвардейской танковой бригады, которая дислоцируется на Черниговщине, лично попробовал руководить танком.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, президент посетил лучшее подразделение этого соединения – 1-ый танковый батальон, который на 100 процентов укомплектованный танками Т-64БМ "Булат", которые прошли модернизацию на харьковском предприятии им. Малышева.

На полигоне Ющенко ознакомился с действием термодымовой аппаратуры танка Т-64БМ "Булат", наблюдал за действиями механиков-водителей трех танков, которые продемонстрировали преодоления боевыми машинами 2,5-метрового противотанкового рва.

По итогам выполнения упражнений президент вручил ценные подарки – наручные часы – военнослужащим всех трех экипажей танков, которые на "отлично" выполнили боевые стрельбы.

"Ющенко также лично убедился в маневренных возможностях танка "Булат" - занял место командира танка и осуществил на нем поездку по полигону", - говорится в сообщении.

Украинская правда