«Внучки» Мороза схарчили всю Мивину Тимошенко (фото)

Союз молодых социалистов во время “студенческой” акции под Кабмином предложил Премьер-министру Украины Юлии Тимошенко в течение месяца питаться одной «Мивиной».

Участники акции «Юлю, ешь сама свою «Мивину!» требовали от правительства не принимать постановление «Об одобрении Концепции адресного предоставления льгот в денежной форме», которая приведет к отмене студенческих льгот, а вместо этого немедленно принять Постановления КМУ по вопросам стипендиального обеспечения. В частности речь идет о повышении стипендий согласно Бюджета на 2008 год: до 300грн. – с 1 января 2008 г., и до 530грн. – с 1 сентября 2008 г.

Впридачу к своим требованиям студенты передали Юлии Тимошенко 50 пачек «Мивины» и старую одежду с надписью «Студ Луи Виттон». Таким способом премьер, по мнению СМС, сможет лично попробовать выжить на ту студенческую стипендию, которую сегодня получают молодые люди в вузах страны, сообщает сайт Соцпартии.

Под скандирование „Юля! Ешь сама свою мивину!”, „Продай Виттон – купи мивину!” участники акции “наварили” целую кастрюлю “Мивины” кипятком из термоса и пытались передать это блюдо Тимошенко.

Воспрепятствовала этому болезнь премьера – из-за обострения гриппа Юлия Тимошенко сегодня в Кабмине не появилась. Не очень огорченные этим участники акции сами схарчили все полуфабрикаты.

Все фото ЛИГИ