Черномырдин: Россия может применить санкции к Украине, если будет «беспредел»

Посол Российской Федерации в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН не исключает возможности сокращения поставок украинских товаров в Россию после вступления Украины во Всемирную Торговую Организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЧЕРНОМЫРДИН заявил на пресс-конференции в Киеве.

Отвечая на вопрос журналиста, возможны ли санкции со стороны России после вступления Украины в ВТО, посол ответил: «Возможны, наверное, если будет беспредел».

По его словам, со вступлением в ВТО Украина «открывается» для товаров из Европы, тогда украинские товары, наверное, пойдут на российский рынок. «Но мы не все можем брать беспредельно, так как мы не можем ущемить своего производителя», - заявил В.ЧЕРНОМЫРДИН.

Он также сообщил, что между Украиной и Россией в этих вопросах есть «своя договоренность», и выразил надежду, что страны будут ее придерживаться.

На вопрос, как воспринимает Россия вступление Украины в ВТО, В.ЧЕРНОМЫРДИН ответил: «радуемся» за Украину.

Посол отметил, что Россия могла раньше вступить в ВТО, но была не согласна с рядом условий. Сейчас же, по словам В.ЧЕРНОМЫРДИНА, РФ находится «близко к финишу».