Черномырдин говорит, что газ «за так» можно брать только «по дружбе»

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН называет «противоестественной» ситуацию, когда между Украиной и Россией до сих пор не подписаны контракты на 2008 год по поставкам газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

По словам посла, уже заканчивается февраль, а контракты не подписаны.

«Это так не бывает, это противоестественно, это только можно по дружбе так сделать, по согласию», - подчеркнул он.

По словам В.ЧЕРНОМЫРДИНА, между Украиной и Россией в вопросах газа нет никакой конфронтации. «Просто надо платить за то, что берешь», - сказал он.

Вместе с тем, В.ЧЕРНОМЫРДИН сказал, что заявление первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА о том, что правительство перечислило более 5 млрд. грн. на оплату долгов за газ, свидетельствует о решении проблемы.

По его словам, накапливание долгов нежелательно.

Отвечая на вопрос журналистов, будут ли сокращены с 3 марта поставки газа в Украину, несмотря на то, что украинская сторона уже почти погасила долг, В.ЧЕРНОМЫРДИН ответил, что, судя по заявлению А.ТУРЧИНОВА, вопрос решается.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля 2008 года НАК «Нафтогаз Украины» официально признал наличие долга перед СП «УкрГаз-Энерго» за природный газ в размере более 5,28 млрд. грн.

Сегодня, 27 февраля, на заседании Кабинета министров А.ТУРЧИНОВ заявил, что Украина полностью погасила долг перед Россией за природный газ, употребленный в 2006-2007 годах.

26 февраля официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что с 9.00 утра 3 марта компания сократит поставки газа для потребителей Украины на 25% в случае неурегулирования накопившихся проблем.