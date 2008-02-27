Янукович в Европе рассказал про «интересный период» в жизни Украины

“Как вы знаете, Украина сейчас переживает очередной "интересный период" общественного развития”, - заявил лидер ПР Виктор Янукович в своем выступлении на 10-ом заседании Комитета по парламентскому сотрудничеству между Украиной и Европейским Союзом, сообщает сайт Партии регионов.

”Я бы дипломатично охарактеризовал его как "динамический украинско-украинский диалог о необходимости соблюдения европейских ценностей", - добавил лидер регионалов, и подчеркнул, что имеет в виду именно “соблюдение, а не только лишь декларирование”.

Янукович пожаловался европарламентариям на то, что украинская власть в последнее время отходит от принципов прозрачности и публичности, действий исключительно в рамках правового поля, уважения к законам и Конституции и к собственному народу.

“Катализатором событий стало известное письмо трех руководителей государства, относительно присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО. Я не сторонник вынесения наших внутренних проблем на широкую международную общественность. Мы можем и должны сами справляться”, - заявил Янукович, но добавил, что считает необходимым объяснить европарламентариям позицию ПР относительно “письма трех”.

“Мы принципиально выступаем против того, чтобы кардинальные проблемы жизни государства решались тайно, без обсуждения и принятия решений в Правительстве и Верховной Раде”.

”К сожалению, ситуация с НАТО – не одиночный пример, - добавил Янукович. - Серьезную обеспокоенность вызывают попытки существенно изменить Конституцию в обход Парламента Украины”.

В то же время лидер ПР в своем выступлении заявил, что по его мнению, “все вопросы повестки дня... можно решить через диалог и поиск компромиссов”.