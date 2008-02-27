Ющенко опять отчехвостил Тимошенко - на сей раз за обесцененные вклады

Президент Виктор Ющенко требует от правительства принять неотложные меры по восстановлению регистрации вкладчиков обесцененных сбережений.

В письме к премьер-министру Юлии Тимошенко Ющенко подчеркивает, что вынужден обратить ее внимание на неудовлетворительное состояние выполнения правительственного решения о выплатах в 2008 году обесцененных вкладов в связи с многочисленными обращениями граждан.

Президент напомнил, что состоянием на 22 февраля в соответствующий реестр внесено 4 млн. 678 тыс. вкладчиков и выплачено свыше 2,7 млрд. грн. - еще около 1 миллиона граждан ожидают регистрации, а прогнозируемое количество вкладчиков может превысить 20 млн. человек.

В то же время, отмечает Ющенко, руководство "Государственного сберегательного банка Украины" приняло решение о приостановление регистрации собственников обесцененных сбережений.

"Это служит причиной социального напряжения и беспокойствао людей, в особенности тех, которые поверили членам правительства и отложили свои визиты в учреждения банка на более поздний срок", - отмечает президент.

"Требую принять неотложные меры относительно восстановления регистрации вкладчиков, недопущения в дальнейшем ограничения законных прав граждан", - подчеркивает Ющенко.

По его требованию, в трехдневный срок правительство также должно утвердить календарный план-график регистрации вкладчиков и выплат компенсаций гражданам, исходя из общего (прогнозируемого) количества вкладчиков.

Одновременно президент обратил внимание премьера на необходимость улучшения организации этой работы в целом, в особенности в контексте внимания к малообеспеченным людям, пенсионерам, гражданам с ограниченными физическими возможностями и т.п..

Другим письмом президент обязал председателя Совета министров Крыма, председателей ОГА, Киевской и Севастопольской горгосадминистраций безотлагательно провести совещания с руководителями региональных управлений Сбербанка по вопросам восстановления регистрации вкладчиков.

Местные руководители также должны установить ежедневный мониторинг за выполнением постановления Кабмина от 9.01.08 года № 1, обеспечить бесперебойную регистрацию и выплаты учреждениями Сбербанка обесцененных сбережений.

Информацию о реализации указанных шагов президент ожидает 3 марта, а в дальнейшем – каждый понедельник.

Украинская правда