Газпром ответил украинскому правительству, что гордиться нечем

Проблемы с поставками газа в 2008 году только обостряются – и по среднеазиатскому, и по российскому газу до сих пор не подписаны все необходимые контракты и акты, а значит, объем неоформленного потребления газа на Украине растет. Как сообщает Прайм-ТАСС, об этом заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, комментируя заявления украинской стороны о полном погашении задолженности за газ за 2007 год. «Заплатить то, что должен за прошлый год, - не самый большой подвиг, гордиться здесь нечем», - отметил Куприянов.

Комментируя ключевые пункты проекта Соглашения о развитии сотрудничества в газовой сфере, которое отражает договоренности президентов России и Украины от 12 февраля, Куприянов сказал, что «Газпром» всегда выступал за прямое и прозрачное взаимодействие с НАК «Нафтогаз Украины». Так, еще в январе 2006 года председатель совета директоров ОАО «Газпром» Дмитрий Медведев сказал, что оптимальным вариантом была бы ситуация, когда партнером «Газпрома» в компании RosUkrEnergo стал бы «Нафтогаз Украины».

Газета.ру