Газпром ответил украинскому правительству, что гордиться нечем
12:52, 27 февраля 2008Политика
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Объем неоформленного потребления газа растет
|Сергей КУПРИЯНОВ
Комментируя ключевые пункты проекта Соглашения о развитии сотрудничества в газовой сфере, которое отражает договоренности президентов России и Украины от 12 февраля, Куприянов сказал, что «Газпром» всегда выступал за прямое и прозрачное взаимодействие с НАК «Нафтогаз Украины». Так, еще в январе 2006 года председатель совета директоров ОАО «Газпром» Дмитрий Медведев сказал, что оптимальным вариантом была бы ситуация, когда партнером «Газпрома» в компании RosUkrEnergo стал бы «Нафтогаз Украины».
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