Кильчицкая проведала “своих” тигров и возмутилась рекламой бюстгальтеров

В столичном зоопарке прошла экскурсия для журналистов

С недавних пор новости из столичного зоопарка стало все чаще появляться в прессе. То поговаривали о намерениях киевской власти перенести его на окраину города, то шумели о загадочной смерти бурого медведя (по данным некоторых СМИ, медведь умер из-за халатности сотрудников зоопарка, которые вывели его на улицу, чтобы почистить клетку и не вернули обратно), а тут еще небезызвестные тигры, изъятые Кильчицкой у журналиста Владимира Бойко, которые теперь являются новыми жителями зоопарка. Да и руководство у столичного зоологического парка поменялось – теперь его возглавляет Светлана Берзина, которая длительное время занимала должность главы столичного Центра идентификации животных.

Чтобы не отвечать на бесконечные запросы и вопросы СМИ, руководство зоопарка решило организовать пресс-конференцию, поделиться своими проблемами и возможными путями их решения, а заодно и провести экскурсию для журналистов.

- Во-первых, хочу сказать (может, многих и разочарую), что Киевский зоологический парк никуда не переезжает. И те сплетни и слухи, которые появляются в СМИ последние два года, ничем другим как глупостями назвать нельзя, - сразу же заявила заместитель главы КГГА Ирэна Кильчицкая. - Зоопарк будет находится на том же месте, где и есть, и не утратит ни сантиметра земли.

Затем заммэра представила прессе нового директора зоопарка. Оказывается, Берзину приглашали возглавить столичный зоопарк еще в сентябре прошлого года, когда бывший директор Федор Ромаш уволился по собственному желанию. По словам Кильчицкой, он просто не справился со своими обязанностями. Но тогда Светлана Валерьевна отказалась, так как была занята реализацией своих проектов в центре идентификации. И. о. директора зоопарка назначили Алексея Толстоухова и продолжали искать кандидатуру. А недавно снова предложили Светлане Валерьевне - и она согласилась.

- Это человек, который работает в системе, занимается животными, хороший организатор, - охарактеризовала нового директора заммэра и добавила. - Я всегда о женщинах более высокого мнения как о руководителях, чем о мужчинах.

Алексей Толстоухов в свою очередь воспринял отставку как должное.

- Я не был директором зоопарка. Я был исполняющим обязанности. Исполнял обязанности, работал на благо зоопарка. А снимут - не снимут – это решение высшего руководства, - рассказал УНИАН Толстоухов.

Для него снятие с должности не стало неожиданностью, теперь он будет первым заместителем Берзиной.

Некоторые все же связывают отставку Толстоухова с загадочной смертью медведя. Но Алексей Анатольевич такие слухи опровергает. Так что же произошло с животным?

В киевском зоопарке еще в январе умер бурый медведь по прозвищу Чиполлино. Говорят, что посетители смотрели на мертвого медведя на протяжении 12 дней, считая его просто спящим. По одной из версий, зверь погиб из-за халатности работников, которые во время спячки разбудили его и выгнали на мороз, чтобы почистить клетку. Но новое руководство зоопарка это отрицает:

- Были проведены все необходимые исследования, дополнительное расследование этого случая и диагноз подтвердился – медведь был болен циррозом печени. 21 января он умер, а уже 22 тело было вывезено на вскрытие. Экспертиза тоже показала, что медведь умер 21-го.

В целом за 2007 год в Киевском зоопарке погибло 140 животных, из которых 55 – это млекопитающие, которые являются ценными видами, в основном, обезьяны. Что же касается остальных 85 умерших животных, в большинстве это были грызуны и рептилии.

По словам Берзиной, в Киевском зоопарке «старая» коллекция животных, и это является основным фактором смерти. Ценные и новые виды животных давно не завозятся, она объясняет это тем, что пока не созданы соответствующие условия для их содержания.

Есть и другие факторы высокой смертности. В зоопарк попадают больные животные и диагностировать их заболевания сложно, особенно, если это хищные животные. Также привозят “отработавших” животных, которые больше не могут выступать в цирке и идут на заслуженный отдых в зоопарк доживать свой век.

Берзина отметила, что в ближайшее время будет создана комиссия специалистов с привлечением независимых ветеринаров для исследования состояния здоровья всех питомцев Киевского зоопарка.

Кильчицкая также заявила, что в Киевском зоопарке будут демонтированы все большие и шумные аттракционы, от которых страдают в первую очередь звери.

- Летом 2006 г. возле павильона львов были аттракционы с такой музыкой, что можно было самой стать львом, - возмущается заммэра. - Не будут в зоопарке продаваться и распиваться спиртные напитки, как это было раньше, не будет шумных аттракционов. Только маленькие качели для детей. Все аттракционы будут сняты. Мы полностью закроем все рестораны, где можно было выпить, закусить, а затем пойти напугать льва или тигра.

После пресс-конференции всех пригласили на экскурсию по зоопарку. Первый вольер на пути оказался владением бегемотихи Бресты.

- Эта наша гордость, - отмечает научный сотрудник зоопарка. – 1 июня ей будет 50 лет.

Руководство зоопарка даже решило отметить такой юбилей, сейчас обдумывают план мероприятий.

Проходим дальше. Кильчицкой показывают старое разрушенное здание – место обитания приматов.

- Обезьяны находятся в условиях, которые не соответствуют никаким нормам, - заявляет Берзина.

- Во времена СССР здание для приматов и “остров зверей” у нас были лучшими в Союзе. А теперь все пришло в упадок, - рассказывает научный сотрудник зоопарка.

- Да, все заржавело, - с грустью констатирует Кильчицкая.

Кстати, с приматником больше всего проблем. Из 47 млн. грн., которые предусмотрены в этом году на развитие зоопарка, 80% пойдет как раз на строительство нового приматника, где будут обитать и экспонироваться человекоподобные обезьяны.

- Здесь не место рекламы крема и бюстгальтеров, - возмущается Кильчицкая, проходя мимо щитов с рекламой средств ухода за кожей.

- Рекламу уберем, - тут же отвечает Берзина.

Заммэра нетерпеливо ждет встречи со “своими” тиграми (как она их все время называет).

Увидев один из вольеров, радостно спрашивает:

- Это здесь мои тигры живут? Я хоть хочу на них посмотреть. Так вот они!

- Нет, это не ваши. Это настоящие уссурийские, - уточняет сотрудник музея.

- А мои что - не настоящие? – искренне удивляется Кильчицкая.

- Ваши числятся пока как тигр СПП (неопределенный подвид). Но образцы анализов тигров уже отправили на экспертизу, чтобы точно установить их подвид.

Наконец заместитель киевского главы подходит к своим любимцам.

- Это мальчик на переднем плане, да? А он сюда не допрыгнет? - переживает Кильчицкая. – Я его просто реально боюсь.

Тут же возле вольеров Кильчицкая проводит импровизированный брифинг, повествуя о дальнейшей судьбе животных.

- Тигров я не собираюсь забирать к себе домой. Но я об этом обязательно подумаю в будущем. Здесь им хорошо, за ними ведется круглосуточное видеонаблюдение, охрана.

Всех интересуют наличие у киевской власти документов для конфискации тигров.

- Основания для их конфискации никакого не было в том плане, что они ничьими не являлись, нет их собственника, - отмечает Кильчицкая. - Вот и все. Опасных хищников нашли в центре жилого квартала, поэтому их изъяли. Так должна была поступить власть, чтобы не подвергать опасности граждан – это в первую очередь. А уже потом можно говорить, что они занесены в красную, желтую или зеленую книгу.

Заммэра заявила, что у их бывшего владельца нет никаких документов, подтверждающих право собственности и вряд ли Бойко сможет их вернуть. По словам Берзиной, чувствуют себя питомцы нормально, кушают тоже хорошо. Да и вид у них холеный. Гуляют по вольеру, машут хвостами, даже пару раз слегка порычали для порядка. Проблем с обеспечением новых питомцев у зоопарка не было.

- Были случаи, когда животные попадали в зоопарк, потому что были конфискованы, - рассказывает новый директор. - Изымают обезьян, сов, удавов, крокодилов, когда их используют в коммерческих целях или когда животное пересекает границу без соответствующих документов. Для подобных случаев есть резерв. Так что тигры Тишка и Амба зоопарк не объедят.

Берзина рассказала, что проблем с кормом для животных в столичном зоопарке нет. В отношении питания все питомцы удовлетворены с учетом их видов и потребностей.

- Жирафы, которые к нам приехали, едят только чешские мюсли. Их привозят из Праги. Если мы поменяем рацион – они заболеют. А “наши” животные привыкли кушать натуральные корма – мясо, морковку. Все кормятся так, как положено.

Анна Ященко