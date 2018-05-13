Кильчицкая проведала “своих” тигров и возмутилась рекламой бюстгальтеров
Заместитель мэра закроет все рестораны, где "можно было выпить, закусить, а затем пойти напугать льва или тигра". В Киевском зоопарке в прошлом году погибло 140 животных...
В столичном зоопарке прошла экскурсия для журналистов
Ирэна Кильчицкая
С недавних пор новости из столичного зоопарка стало все чаще появляться в прессе. То поговаривали о намерениях киевской власти перенести его на окраину города, то шумели о загадочной смерти бурого медведя (по данным некоторых СМИ, медведь умер из-за халатности сотрудников зоопарка, которые вывели его на улицу, чтобы почистить клетку и не вернули обратно), а тут еще небезызвестные тигры, изъятые Кильчицкой у журналиста Владимира Бойко, которые теперь являются новыми жителями зоопарка. Да и руководство у столичного зоологического парка поменялось – теперь его возглавляет Светлана Берзина, которая длительное время занимала должность главы столичного Центра идентификации животных.
Чтобы не отвечать на бесконечные запросы и вопросы СМИ, руководство зоопарка решило организовать пресс-конференцию, поделиться своими проблемами и возможными путями их решения, а заодно и провести экскурсию для журналистов.
- Во-первых, хочу сказать (может, многих и разочарую), что Киевский зоологический парк никуда не переезжает. И те сплетни и слухи, которые появляются в СМИ последние два года, ничем другим как глупостями назвать нельзя, - сразу же заявила заместитель главы КГГА Ирэна Кильчицкая. - Зоопарк будет находится на том же месте, где и есть, и не утратит ни сантиметра земли.
|Светлана Берзина
- Это человек, который работает в системе, занимается животными, хороший организатор, - охарактеризовала нового директора заммэра и добавила. - Я всегда о женщинах более высокого мнения как о руководителях, чем о мужчинах.
Алексей Толстоухов в свою очередь воспринял отставку как должное.
- Я не был директором зоопарка. Я был исполняющим обязанности. Исполнял обязанности, работал на благо зоопарка. А снимут - не снимут – это решение высшего руководства, - рассказал УНИАН Толстоухов.
Для него снятие с должности не стало неожиданностью, теперь он будет первым заместителем Берзиной.
Некоторые все же связывают отставку Толстоухова с загадочной смертью медведя. Но Алексей Анатольевич такие слухи опровергает. Так что же произошло с животным?
В киевском зоопарке еще в январе умер бурый медведь по прозвищу Чиполлино. Говорят, что посетители смотрели на мертвого медведя на протяжении 12 дней, считая его просто спящим. По одной из версий, зверь погиб из-за халатности работников, которые во время спячки разбудили его и выгнали на мороз, чтобы почистить клетку. Но новое руководство зоопарка это отрицает:
- Были проведены все необходимые исследования, дополнительное расследование этого случая и диагноз подтвердился – медведь был болен циррозом печени. 21 января он умер, а уже 22 тело было вывезено на вскрытие. Экспертиза тоже показала, что медведь умер 21-го.
В целом за 2007 год в Киевском зоопарке погибло 140 животных, из которых 55 – это млекопитающие, которые являются ценными видами, в основном, обезьяны. Что же касается остальных 85 умерших животных, в большинстве это были грызуны и рептилии.
По словам Берзиной, в Киевском зоопарке «старая» коллекция животных, и это является основным фактором смерти. Ценные и новые виды животных давно не завозятся, она объясняет это тем, что пока не созданы соответствующие условия для их содержания.
Есть и другие факторы высокой смертности. В зоопарк попадают больные животные и диагностировать их заболевания сложно, особенно, если это хищные животные. Также привозят “отработавших” животных, которые больше не могут выступать в цирке и идут на заслуженный отдых в зоопарк доживать свой век.
Берзина отметила, что в ближайшее время будет создана комиссия специалистов с привлечением независимых ветеринаров для исследования состояния здоровья всех питомцев Киевского зоопарка.
Кильчицкая также заявила, что в Киевском зоопарке будут демонтированы все большие и шумные аттракционы, от которых страдают в первую очередь звери.
- Летом 2006 г. возле павильона львов были аттракционы с такой музыкой, что можно было самой стать львом, - возмущается заммэра. - Не будут в зоопарке продаваться и распиваться спиртные напитки, как это было раньше, не будет шумных аттракционов. Только маленькие качели для детей. Все аттракционы будут сняты. Мы полностью закроем все рестораны, где можно было выпить, закусить, а затем пойти напугать льва или тигра.
После пресс-конференции всех пригласили на экскурсию по зоопарку. Первый вольер на пути оказался владением бегемотихи Бресты.
- Эта наша гордость, - отмечает научный сотрудник зоопарка. – 1 июня ей будет 50 лет.
Руководство зоопарка даже решило отметить такой юбилей, сейчас обдумывают план мероприятий.
Проходим дальше. Кильчицкой показывают старое разрушенное здание – место обитания приматов.
- Обезьяны находятся в условиях, которые не соответствуют никаким нормам, - заявляет Берзина.
- Во времена СССР здание для приматов и “остров зверей” у нас были лучшими в Союзе. А теперь все пришло в упадок, - рассказывает научный сотрудник зоопарка.
- Да, все заржавело, - с грустью констатирует Кильчицкая.
Кстати, с приматником больше всего проблем. Из 47 млн. грн., которые предусмотрены в этом году на развитие зоопарка, 80% пойдет как раз на строительство нового приматника, где будут обитать и экспонироваться человекоподобные обезьяны.
- Здесь не место рекламы крема и бюстгальтеров, - возмущается Кильчицкая, проходя мимо щитов с рекламой средств ухода за кожей.
- Рекламу уберем, - тут же отвечает Берзина.
Заммэра нетерпеливо ждет встречи со “своими” тиграми (как она их все время называет).
Увидев один из вольеров, радостно спрашивает:
- Это здесь мои тигры живут? Я хоть хочу на них посмотреть. Так вот они!
- Нет, это не ваши. Это настоящие уссурийские, - уточняет сотрудник музея.
- А мои что - не настоящие? – искренне удивляется Кильчицкая.
- Ваши числятся пока как тигр СПП (неопределенный подвид). Но образцы анализов тигров уже отправили на экспертизу, чтобы точно установить их подвид.
Наконец заместитель киевского главы подходит к своим любимцам.
- Это мальчик на переднем плане, да? А он сюда не допрыгнет? - переживает Кильчицкая. – Я его просто реально боюсь.
Тут же возле вольеров Кильчицкая проводит импровизированный брифинг, повествуя о дальнейшей судьбе животных.
- Тигров я не собираюсь забирать к себе домой. Но я об этом обязательно подумаю в будущем. Здесь им хорошо, за ними ведется круглосуточное видеонаблюдение, охрана.
Всех интересуют наличие у киевской власти документов для конфискации тигров.
- Основания для их конфискации никакого не было в том плане, что они ничьими не являлись, нет их собственника, - отмечает Кильчицкая. - Вот и все. Опасных хищников нашли в центре жилого квартала, поэтому их изъяли. Так должна была поступить власть, чтобы не подвергать опасности граждан – это в первую очередь. А уже потом можно говорить, что они занесены в красную, желтую или зеленую книгу.
Заммэра заявила, что у их бывшего владельца нет никаких документов, подтверждающих право собственности и вряд ли Бойко сможет их вернуть. По словам Берзиной, чувствуют себя питомцы нормально, кушают тоже хорошо. Да и вид у них холеный. Гуляют по вольеру, машут хвостами, даже пару раз слегка порычали для порядка. Проблем с обеспечением новых питомцев у зоопарка не было.
- Были случаи, когда животные попадали в зоопарк, потому что были конфискованы, - рассказывает новый директор. - Изымают обезьян, сов, удавов, крокодилов, когда их используют в коммерческих целях или когда животное пересекает границу без соответствующих документов. Для подобных случаев есть резерв. Так что тигры Тишка и Амба зоопарк не объедят.
Берзина рассказала, что проблем с кормом для животных в столичном зоопарке нет. В отношении питания все питомцы удовлетворены с учетом их видов и потребностей.
- Жирафы, которые к нам приехали, едят только чешские мюсли. Их привозят из Праги. Если мы поменяем рацион – они заболеют. А “наши” животные привыкли кушать натуральные корма – мясо, морковку. Все кормятся так, как положено.
Анна Ященко