Балога в роли спикера Газпрома не понравился Томенко

12:34, 27 февраля 2008
Политика
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Жесткую риторику России политик понимает

Николай Томенко
Секретариат Президента Украины не может выступать на стороне российского "Газпрома". Так заявил нардеп от БЮТ Николай Томенко, выражая обеспокоенность тем, что Секретариат Президента в украинско-российских газовых отношениях выступил, фактически, в роли "спикера российского "Газпрома".

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе Н.Томенко, политик отметил, что жесткая риторика представителей "Газпрома" понятна, так как "они защищают собственные государственные и экономические интересы".

Вместе с тем, у нардепа вызывает удивление позиция украинской стороны. "Не может Секретариат Президента выступать на стороне российского "Газпрома". Он должен защищать в первую очередь интересы Украины и быть на стороне украинского правительства", - сказал парламентарий.

Напомним, глава Секретариата Президента Виктор Балога считает, что цена на газ для Украины будет увеличиваться с каждым годом. "В перспективе те прогнозы цены за газ, которые есть на рынке, говорят о том, что каждый год цена на газ будет расти. Если мы хотим, чтобы между нами были качественные и близкие отношения, то нам нужно все договоренности, в том числе и по уплате за энергоносители, выполнять четко", - сказал он.

Кроме того, 26 февраля сообщалось, что Президент России Владимир Путин предупредил главу украинского государства Виктора Ющенко о том, что уже в среду российская компания "Газпром" может прекратить поставки газа в Украину. Об этом, в частности, заявил В.Балога, комментируя телефонный разговор украинского и российского президентов. В.Балога при этом отметил, что во время разговора В.Путин констатировал, что проведенная на сегодняшний день оплата за использованное топливо "явным образом неадекватна всей задолженности и не может быть достаточной для дальнейшего бесперебойного поступления газа в Украину". "Российский лидер отметил, что Украина продолжает безвозмездно потреблять топливо, в связи с этим, увеличивается и размер долга. Такое состояние дел не дает оснований надеяться, что долговые суммы будут уплачены полностью и в приемлемые сроки. Президент России проинформировал Президента Украины, что завтра компания "Газпром" может прекратить снабжение газа", - подчеркнул глава Секретариата.

 

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