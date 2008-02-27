Регионалы рассказали Европе о связи между Тимошенко и газовыми конфликтами

Народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по ТЭК Юрий БОЙКО считает, что Евросоюзу стоит отказаться от декларативности в отношениях с Украиной и выработать конкретную политику взаимодействия в энергетической сфере.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, об этом Ю.БОЙКО сказал, выступая на заседании Комитета парламентского сотрудничества между Украиной и ЕС в Брюсселе.

«С моей точки зрения, хотелось бы более четкого понимания проблемы со стороны Евросоюза, большей консолидации позиции государств-членов ЕС, выработки согласованной транзитной политики. Стоит отказаться от декларативности в отношениях с Украиной, вырабатывать и в этом направлении конкретную политику, в частности, в области взаимодействия в энергетической сфере. Мы ожидаем более активного участия Европы в решении украинских проблем, связанных с ее ролью важнейшего транзитера энергоресурсов из России на Запад», – сказал он (через территорию Украины проходит около 80% российского газа, экспортируемого в страны Европы - УНИАН).

По словам Ю.БОЙКО, в последнее время возникли трудности, связанные с транспортировкой энергоносителей через территорию Украины. «Напомню, что изначально конфликтная ситуация, связанная с несанкционированным отбором газа, возникла в самом начале 2006 года, когда премьер-министром украинского правительства была впервые назначена Юлия ТИМОШЕНКО. К сожалению, эта ситуация продолжается и сейчас», – отметил Ю.БОЙКО.

«До сих пор не заключены договора на поставку газа в Украину на 2008 год, что может привести к серьезным проблемам не только на внутреннем рынке энергоносителей, но и стимулировать отбор газа, предназначенного европейским потребителям, из транзитных магистралей», – добавил он.

При этом, по словам депутата, «мы выступаем за то, чтобы отношения между нашей страной, с одной стороны, и нашими партнерами в России и Евросоюзе, с другой – развивались прогнозируемо, эволюционно, на основе соблюдения международных договоренностей и внутреннего законодательства».

Ю.БОЙКО напомнил, что в связи с увеличением потребностей в энергоресурсах со стороны Европы и, одновременно, бурным ростом экономик Китая, Индии, других азиатских стран, активно строятся новые магистральные трубопроводы с Востока на Запад. Речь идет о «Южном потоке», который способен стать серьезным конкурентом «Набукко».

Также он добавил, что «налицо и тенденция возникновения реальной конкуренции транзитных мощностей по прокачке нефти и газа. Об этом свидетельствует, например, такой факт: компания PetroChina уже в третьем квартале следующего года начнет покупать большие объемы газа в Туркменистане, в последующие пять лет эта цифра ежегодно будет составлять по 30 миллиардов кубометров. Уже сейчас Китай приступил к сооружению трубопровода, призванного соединить туркменистанские месторождения с Синьцзян-Уйгурским автономным районом. Очень скоро станет реальностью трубопровод «Восточная Сибирь – Тихий океан», окончание строительства которого намечено на 2009 год. Все выше перечисленное позволяет сделать вывод: главные поставщики энергоресурсов имеют серьезные альтернативы, обусловленные возрастающим спросом».

«Украина – наиболее прямой путь от газовых и нефтяных месторождений Сибири в Европу. Но непродуманные действия в отношениях с Российской Федерацией могут со всей очевидностью поставить на повестку дня вопрос о возможности изменения направлений транзитных потоков энергоносителей – на Восток, в азиатские страны, готовые к расширению этого рынка. Свидетельством этому является факт уже подписанных контрактов на поставку 50 млн. тонн нефти и 40 млрд. куб. м газа в Китай», – сказал Ю.БОЙКО.