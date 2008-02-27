Ющенко аварийно снял напряжение и успокоил Путина

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что напряженность в газовых отношениях с Россией пока снята.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в 9.30 перед отлетом в Черниговскую область Президент Украины провел встречу с первым вице-премьер министром Александром ТУРЧИНОВЫМ, который отчитался перед главой государства о состоянии проведения расчетов по погашению задолженностей перед российской стороной за поставленный в Украину природный газ.

В.ЮЩЕНКО получил подтверждение со стороны правительства о том, что по состоянию на вечер 26 февраля национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» перечислила 2 млрд. 200 млн. грн. платежей в пользу компаний-поставщиков газа в Украину.

По информации НАК, украинская сторона полностью рассчиталась со своей задолженностью.

Со своей стороны, Президент Украины сообщил, что вечером во вторник имел еще один разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ, в ходе которого информировал о выполнении договоренностей в газовых отношениях, которые были достигнуты на высшем уровне во время визита главы Украинского государства в Москву.

«Меня не устраивает ситуация, когда выполнение этих договоренностей двух Президентов практически стоит под угрозой. Нужно предпринять, по сути, «аварийные меры» для того, чтобы обеспечить расчеты по 2007 году», - сказал Президент.

«На момент нашего разговора основная проблема с расчетами за 2007 год была снята», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля 2008 года «Нафтогаз Украины» официально признал наличие долга перед СП «УкрГаз-Энерго» в размере более 5,28 млрд. грн.

Сегодня, 27 февраля, на заседании Кабинета министров А.ТУРЧИНОВ заявил, что Украина полностью погасила долг перед Россией за природный газ, употребленный в 2006-2007 годах.

«Долг в объеме 5,2 млрд. грн. фактически закрыт живыми деньгами и дивидендами, которые НАК «Нафтогаз Украины» получил за 2006 год», - отметил он.

Первый вице-премьер также сообщил, что сумма задолженности в 414 млн. грн., которую не признает украинская сторона, – ни Кабинет Министров, ни НАК «Нафтогаз», – обжалуется в судах. По его словам, эти средства были «мошенническим путем начислены за газ, употребленный в 2006 году, по цене 2007 года».