Российский эксперт увидел в газовых долгах интригу

Мы поставили несколько вопросов гендиректору Международного института политической экспертизы (Россия) Евгению Минченко, позиционирующему себя в качестве специалиста по двусторонним, в том числе газовым, отношениям Украины и РФ.

Евгений Николаевич, Россия снова пугает нас газовым краном. Но Украина ведь долг погашает… А графика погашения не существует, ни один договор с Украиной о сроках не был подписан…

Я лично никого не пугаю. Условия озвучивает коммерческая структура Газпром. Которая, как в свое время, сказал председатель совета его директоров Дмитрий Медведев, не является структурой благотворительной. Ситуация такова, что в свое время были подписаны все соглашения на этот год, Газпром, РУЭ, УкргазЭнерго, Минтопэнерго. Условия поставки, цена на газ на 2008 год все было согласовано. Пришла Юлия Владимировна, сказала: не платить. Потом, когда задолженность достигла больших размеров, приехал Ющенко и решил с Путиным, что в ближайшее время долги будут погашены. И, насколько я понимаю, Ющенко это все гарантировал. Да, они ничего не подписывали, они вышли под камеры, и Ющенко сказал: долги есть, и мы их погасим. И вообще-то слово главы государства вполне равносильно подписанному документу.

И я понимаю, почему Ющенко так жестко высказывается в адрес правительства Тимошенко: ребята, не подставляйте меня. Вы наделали долгов, я пообещал, что вы расплатитесь, а вы не платите…

Тимошенко не отказывалась платить. Но ни в одном документе не было сказано, что она должна сделать это за две недели…

Срок две недели озвучивался на встрече президентов.

Если бы российская сторона обосновала свои претензии документально – по срокам, – тогда ваши угрозы выглядели бы как-то солиднее и обоснованнее.

Может быть. Но с другой стороны, Ющенко ведь сроки назвал.

А откуда после визита премьер-министра в Москву взялся долг за четыре миллиарда кубометров газа?

Насчет четырех миллиардов газа – то для меня пока эта история остается загадочной и, честно говоря, я начинаю путаться в показаниях многочисленных свидетелей. Насколько понимаю историю про четыре миллиарда, то это пересекается с тем, что произошло, когда оранжевая команда победила на парламентских выборах. Хочу оговориться, что это мое предположение…

Тогда стало очевидно, что премьером будет Юлия Владимировна. И звучали заявления по поводу долга. Хотя долга не было, «РосУкрЭнерго» закачал газ в украинские подземные хранилища. Этот газ должен был поставляться потребителям, и потребители должны были расплатиться с «РосУкрЭнерго», а тот с Газпромом. Объемы закачанного газа были в рамках соглашения «РосУкрЭнерго» – «УкрГазэнерго» и Газпрома. И, скорее всего, проблем бы не было, если бы газ можно было реализовывать промышленным потребителям. А сейчас, как мы знаем, Юлия Тимошенко заняла достаточно жесткую позицию: не давать работать «УкрГазЭнерго» по определению, не растамаживать газ, не давать возможности продавать его промышленным потребителям и так далее.

Новой схемы еще не возникло, а Тимошенко пытается сломать уже существующую.

Насколько я понимаю, проблема в том, что газ был получен для реализации «УкргазЭнерго», а возможности реализовать его сейчас нет, поскольку этому активно препятствует команда правительства. И препятствует, возможно, потому, что она хочет реализовать его через структуры, близкие к спонсорам Юлии Владимировны.

Вы утверждаете, что Тимошенко забрала газ, потому хочет продать его сама?

Я могу предположить, что так, поскольку другой логики я не вижу.

И хочу обратить ваше внимание – когда говорят, что Юлия Владимировна приехала в Москву и якобы выступила в соответствии с директивами Президента, то это не так. Юлия Владимировна заявила, что она не хочет никаких СП, а только прямые договора и право реэкспорта.

И я не очень понимаю, зачем в этих условиях ухудшать ситуацию. Юлия Владимировна встретилась с Путиным. Есть разные мнения о том, что Тимошенко обсуждала на личной встрече с Путиным… Была утечка в СМИ, что она в обмен на прямые поставки и право реэкспорта газа предлагала доступ Газпрома к распределительным сетям внутри Украины. Но как она могла это предложить, если распределительные сети и так в руках частных владельцев? В том числе в руках людей ее окружения. Я не вижу аргументов у Тимошенко, чтобы взять и переиграть схему, о которой договорились Ющенко и Путин.

Сначала была достаточно прохладная встреча с Зубковым. Она пыталась говорить о газе, а ей сказали: пожалуйста, не надо, есть хозяйствующий субъект Газпром, и есть договоренности с вашим Президентом. Потом она попыталась поговорить с Путиным, ему это могло показаться интересным, и он мог посоветовать Миллеру: посмотрите, в чем суть предложений, разберитесь. А когда Миллер стал разбираться, оказалось, что предложения не так интересны российской стороне, как могло показаться. Вот и вся драматургия визита Тимошенко в Москву.

Беседовала Лана Самохвалова