Яценюк: страна не готова иметь царя

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК не видит возможности возвращения к президентской форме правления в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил украинским журналистам в Брюсселе, комментируя оценки экспертов относительно того, что часть законодательных предложений, разработанных Секретариатом Президента Украины, в случае принятия, может привести к значительному усилению президентской власти.

“Я не вижу возможности возвращения к классической президентской форме правления в Украине и не вижу целесообразности. Я убежден в том, что и Президент в этом не заинтересован. Нужно дальше развивать парламентско-президентскую республику. Это – единственный шанс для Украины действительно подтвердить высокий статус демократического государства, да и развиваться”, - сказал спикер.

“Мы страна, которая не готова иметь царя”, - добавил А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, по убеждению экспертов, ряд законопроектов, внесенных в парламент Президентом Украины, могут привести к значительному усилению президентской власти.

Речь идет, в частности, о проектах законов “О Кабинете министров Украины”, “О Национальной гвардии Украины”, “О внесении изменений в Закон Украины “О Конституционном суде Украины” (относительно назначения и вступления в должность судей).

[ назад ]