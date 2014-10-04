Строительство оборонительных укреплений в зоне АТО завершено на 80% - Порошенко

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко сегодня на брифинге во время рабочей поездки в Житомирскую область, передает корреспондент УНИАН.

«Сегодня могу сказать, что на 80% строительство первой и второй линий обороны готовы, и это сегодня является нашим приоритетом»,- сказал президент.

При этом глава государства уточнил, что указанные фортификационные сооружения создавались не только для безопасности, но и для определенного комфорта задействованных в зоне АТО украинских военнослужащих.

«Это особенно важно зимой»,- добавил Порошенко.

Читайте такжеУкраина закупила высокоточное оружие для армии - ГелетейПрезидент пояснил также, что сегодня на полигоне в селе Перлявка под Житомиром на базе 240 Центра подготовки подразделений 8-го Армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины он осмотрел, в частности, образцы зимней экипировки и обмундирования для задействованных в зоне АТО украинских воинов.

"Сегодня на полигоне мы осмотрели зимнюю одежду, оружие и прочее, что может зимой понадобиться украинской армии ",- сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко заявил о необходимости срочной подготовки украинской армии к зиме.