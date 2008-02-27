Яценюк согласен быть глупее, только бы зашли в зал?

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК называет высокими шансы подписания протокола взаимопонимания в парламенте.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил украинским журналистам в Брюсселе.

“Шансы чрезвычайно высоки. Я их оценивал как 50 на 50. Я вам говорил, что 50 на 50 в украинской политике – это почти 100-процентный выигрыш. Все хотят зайти в зал, и все ищут, как зайти в этот зал”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.

“Я им предложил политическое соглашение. Более того, я сказал, что, товарищи, я не претендую на авторство – у нас же идет борьба между политиками, кто более мудрый. Вы мудрее, вы все, кто за столом – вы мудрее. Только подпишите его в предложенной форме, возможно, сделайте дополнения к нему, и зайдите в зал”, - сказал спикер.

Он также выразил убеждение, что коалиция и оппозиция должны начать работать в “нормальной демократической форме”.

“Попробуйте выяснять отношения в нормальной демократической форме: через парламентскую трибуну, через парламентской контроль, через роль и место оппозиции в украинском обществе, через мощную и действенную коалицию, через эффективное правительство. Попробуйте так поработать. Потом будем шарики надувать”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, в парламенте продолжается политический кризис, причиной которого представители оппозиции называют подписание председателем Верховной Рады А.ЯЦЕНЮКОМ вместе с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО письма к руководству НАТО с просьбой рассмотреть возможность присоединения Украины к Плану действий относительно членства в Альянсе.

С 25 февраля в парламенте работает рабочая группа, которая должна подготовить протокол взаимопонимания, подписание которого может завершить блокирование работы парламента.