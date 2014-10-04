Львовская и Сумская таможни получили новых руководителей

Начальником Львовской таможни назначен Николай Горобинский.

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе Главного управления Миндоходов во Львовской области, 30 сентября соответствующий приказ подписал председатель Государственной фискальной службы Украины, председатель комиссии по реорганизации Министерства доходов и сборов Игорь Билоус.

Как отмечается в сообщении, в соответствии с приказом Министерства доходов и сборов Украины от 2 октября началась реорганизация Львовской таможни Миндоходов.

*** Горобинский родился в 1967 году в городе Киеве. До назначения на эту должность исполнял обязанности начальника Львовской таможни.

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Также начальником Сумской таможни назначен Александр Гуцал.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Миндоходов в Сумской области, 30 сентября соответствующий приказ подписал председатель Государственной фискальной службы Украины, председатель комиссии по реорганизации Министерства доходов и сборов Игорь Билоус.

Как отмечается в сообщении, Гуцал родился в 1973 году в пгт Новая Ушица Новоушицкого района Хмельницкой области. Окончил Нижегородское высшее военное училище тыла и Открытый международный университете развития человека «Украина». По образованию юрист. Работал в Главном управлении МВД Украины, Киевской региональной таможне. С 2011 г. по 2013 г. занимал должность заместителя начальника службы борьбы с контрабандой и нарушением таможенных правил Сумской таможни Миндоходов. С 4 сентября в 2014 г. – и.о. начальника Сумской таможни Миндоходов. Специальное звание – «советник таможенной службы I ранга».