Томенко перевел Балоге слово «гарт» на русский язык

Народный депутат, член фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО считает, что новый политический проект «Гарт» не будет иметь долгосрочной перспективы.

Такое мнение он выразил сегодня корреспонденту УНИАН, комментируя возможность создания Виктором БАЛОГОЙ новой пропрезидентской политической силы на базе Фонда региональных инициатив «Гарт».

«Прогнозы здесь не утешительные, потому что я не вижу серьезных перспектив этого политического проекта», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он объяснил свою точку зрения тем, что новый политический проект до сих пор не имеет четко очерченной стратегической цели. При этом, отметил Н.ТОМЕНКО, политическая цель этой силы будет заключаться в поддержке Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и превращении в пропрезидентскую партию, жесткой критике в адрес лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО и «лояльной критике» в адрес нынешних пропрезидентских партий.

«В то же время непонятна содержательная конструктивная миссия этой политической силы, и это создаст проблемы с ее восприятием в обществе», - считает народный депутат. Н.ТОМЕНКО отметил, что успешными являются те политические проекты, которые занимаются продвижением имиджа своего лидера или “раскручиванием” определенного бренда.

При этом, отметил он, вокруг «Гарта» нет ни одного яркого харизматичного лидера. «Проблема есть и с брендом, поскольку «Гарт» на русский переводится как «закал», и это неоднозначно будет восприниматься в русскоязычной среде», - сказал Н.ТОМЕНКО.

В связи с этим народный депутат убежден, что такой политический проект возможен как временная форма реализации определенной задачи, однако долгосрочной перспективы он не будет иметь.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля председатель Фонда региональных инициатив «Гарт», народный депутат от “Нашей Украины – Народной самообороны” Игорь КРИЛЬ опроверг распространенную в СМИ информацию о создании на базе этого фонда новой политической партии.