У Огрызко советуют МИД России сменить тон и не вмешиваться в дела Украины

В Министерстве иностранных дел Украины удивлены стилем комментария Департамента информации и прессы МИД Российской Федерации от 23 февраля 2008 года относительно повреждения памятника истории во Львове.

Как говорится в переданном агентству УНИАН комментарии пресс-службы МИД Украины, "хотели бы отметить, что пренебрежительный и предвзятый тон, взятый за правило Департаментом информации и прессы МИД РФ и по его примеру – отдельными правительственными чиновниками России, не способствует развитию украинско-российских отношений и не воспринимается в Украине".

"Мы осуждаем любые проявления надругательства над памятью о прошлом. Городские власти Львова принимают меры по восстановлению памятника и обеспечению надежной его охраны. В своем доме нам хватит и силы, и воли для оперативного выявления причастных к антисоциальным действиям в отношении к памятникам истории и культуры. И без внешних наставлений или субъективных оценок исторического прошлого Украины и ее современных политических сил", говорится в комментарии.

Пресс-служба МИД Украины выражает надежду, что "наконец-то будет прекращена практика присвоения себе права заниматься делами другого государства и прибегать к безапелляционным оценкам событий его прошлого".

Как сообщал УНИАН, в ночь с 22 на 23 февраля во Львове на мемориальном комплексе “Холм славы” неизвестные разбили бронзовую гирлянду, установленную возле захоронений Героев Советского Союза.

Министерство иностранных дел России выразило возмущение актом вандализма в отношении могил советских воинов во Львове и ждет от украинской власти соответствующих действий для наказания виновных.

В комментарии Департамента информации и прессы МИД РФ говорится: "Подобное надругательство над памятью павших, которое периодически происходит в Западной Украине, ничего, кроме возмущения, вызывать не может... Российская сторона рассчитывает, что украинские власти примут все необходимые меры для наказания виновных и прекращения позорной практики вандализма".

"Не впервые, действуя подобно своим идейным вдохновителям", нынешние "последователи шухевичей и бандер воюют с могилами героев-победителей, которые отдали жизнь за освобождение Украины", отметили в МИД России.

"Мы имеем право рассчитывать на уважительное отношение к нашей общей памяти", заявляет Департамент информации и прессы МИД РФ.