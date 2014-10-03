Если провалятся переговоры с РФ, Стокгольмский суд сам установит временную цену на газ - премьер

23:14, 03 октября 2014
Политика
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Временную цену на российский газ для Украины в случае провала трехсторонних газовых переговоров определит Стокгольмский арбитраж.

Фото УНИАН


Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в прямом эфире программы Шустер Live.

”Мы подали специальный отдельный иск в рамках общей процедуры. Суд в течение месяца, если мы не договоримся в трехстороннем формате, сам примет решение о временной цене и временных условиях поставки газа. Потому что сейчас это уже вопрос энергетической безопасности Европы”, - сказал он.

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