Если провалятся переговоры с РФ, Стокгольмский суд сам установит временную цену на газ - премьер



Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в прямом эфире программы Шустер Live.

”Мы подали специальный отдельный иск в рамках общей процедуры. Суд в течение месяца, если мы не договоримся в трехстороннем формате, сам примет решение о временной цене и временных условиях поставки газа. Потому что сейчас это уже вопрос энергетической безопасности Европы”, - сказал он.