Украинский интерес. Кремлевский Каин, ПАСЕ в пользу Украины и лукавый Бацька

Петр Порошенко и Арсений Яценюк попытались убедить иностранных инвесторов в необходимости вкладывать в Украину. Президент и глава правительства, патронирующие разные политические проекты, демонстрировали взаимопонимание и знание английского. Правда, иностранные гости за закрытыми дверьми были весьма красноречивыми, и не стеснялись критиковать украинскую власть.

Подобная прямота, пожалуй, лучше змеиного яда заявлений Владимира Путина. Властелин Кремля во время инвестиционного форума «Россия зовет» не только бравировал равнодушием к санкциям Запада (Европейский Союз решил, что для их отмены нет оснований), но и поделился мыслями о ситуации в Украине. По мнению российского президента, нашей стране удастся сохранить территориальную целостность, если в ней не будет языковой дискриминации. Видимо, демонстрируя осознание президентского месседжа, Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против министра обороны Украины Валерия Гелетея, начальника Генштаба Виктора Муженко и других военачальников по факту «геноцида русскоязычного населения». Честно говоря, еще пара подобных изысканий в области международного права – и даже сталинский прокурор Андрей Вышинский покажется равноудаленным юристом.

Любопытной иллюстрацией слов Путина о «самом близком братском» украинском народе стали действия российских войск и наемников из ДНР на Донбассе. Бесполезные штурмы Донецкого аэропорта и обстрел, следствием которого стала смерть сотрудника Международного комитета Красного Креста, резко диссонируют со словами Путина. К сожалению, Украина проиграла информационную дуэль вокруг смерти сотрудника МККК, и это может иметь весьма неприятные последствия.

Зато Украине и европейским странам оказалось по силам выстоять перед натиском Кремля и его союзников на сессии ПАСЕ. В Страсбурге российским агентам влияния так и не удалось прицепить к ситуации в Украине ярлык «нацизма», и только Петр Симоненко в гордом одиночестве отрабатывал российские 30 сребреников. ПАСЕ призвала Россию вывести свои войска с территории Украины, что означает очевидный факт: к политикам Старого Света вера словам Путина не вернулась.

Александр Лукашенко решил развить имидж миротворца и в интервью каналу Euronews предложил ввести белорусские подразделения на территорию Донбасса в качестве миротворцев. На первый взгляд, весьма логичное предложение, жаль, что Александр Григорьевич чуть раньше подчеркнул, что Россия на востоке Украины не воюет. Да и членство Беларуси в Евразийском союзе доверия его инициативам не добавляет.

Возобновления газовых поставок из России в Украину не случилось. Министр топлива и энергетики Юрий Продан подчеркнул, что от «Газпрома» не было адекватного предложения по условиям поставок «голубого золота», «Нефтегаз Украины» успел договориться с норвежской компанией Statoil о поставках газа через Словакию, которой в России заметно прикрутили вентиль. Вопрос обеспечения Украины энергоносителями вышел на международный уровень: Барак Обама выразил уверенность, что Россия возобновит поставки, а Жозе Мануэль Баррозу обратился с аналогичной просьбой к Владимиру Путину. Не исключено, что позитивные подвижки будут буквально на следующей неделе.