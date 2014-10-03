В Одессе местного жителя приговорили к четырем годам заключения за сепаратизм

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 34-летний мужчина признан виновным Приморским районным судом Одессы на прошлой неделе.

«Его обвиняют в совершении действий по насильственному изменению и свержению конституционного строя, захвату государственной власти, а также изготовлении и ношении холодного оружия, приобретении, хранении и ношении боеприпасов без разрешения - ч. 1 ст. 109 и ч. 1, 2 ст. 263 УК украины», - рассказали в пресс-службе.

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Кроме того, мужчина изготовил и хранил по месту жительства холодное оружие и боеприпасы.