Bloomberg: Россия под руководством Путина близится к кризису 1917 года

Борис Корби и Галина Павлива в своей статье, которая называется «По мнению Ходорковского, Россия под руководством Путина близится к кризису 1917 г.», опубликованной на сайте Bloomberg.com, пишут о том, что Михаил Ходорковский, который раньше был нефтяным магнатом, но провел 10 лет в тюрьмах президента Владимира Путина, сказал, что Россия приближается к экономическому кризису, который может вызвать восстание, подобное революции 1917 г.

«Я боюсь, что Путин приведет страну к кризису гораздо быстрее, чем многие хотели бы», – сказал 51-летний Ходорковский в интервью Чарли Роузу в Нью-Йорке. В конечном итоге в России может быть «повторение 1917 г., когда один человек привел страну к экономическому кризису, и мы, безусловно, движемся как раз в этом направлении».

Ухудшение экономических условий может разжечь недовольство, которое помогло положить конец царской автократии в России почти 100 лет назад, сказал он, имея в виду вихрь тех событий, которые привели к власти большевиков во главе с Владимиром Лениным, после чего началось строительство Советского Союза. Российская экономика балансирует на грани рецессии, а международные санкции, введенные в связи с украинским кризисом, тормозят рост.

Ходорковский, некогда самый богатый человек России с состоянием 15 млрд. долл., финансировал оппозиционные партии до своего ареста и из тюрьмы проводил кампанию по развитию гражданского общества в России. Он был помилован президентом и освобожден из тюрьмы в декабре. Ходорковский настаивал на своей невиновности после того как его осудили за уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и хищение нефти, утверждая, что дело против него было местью за финансирование политических партий, которые выступают против Путина. Кремль отрицает это.

«Все авторитарные режимы, особенно такие, как этот, в центре которых не какая-то идеология, а отдельная личность, являются крайне нестабильными», – сказал Ходорковский. «Для того чтобы сохранить власть, такие авторитарные лидеры вынуждены сжигать все поле вокруг себя, что и делает Путин».

Связи с Европой

Более тесная интеграция с Европой имеет большое значение для развития России, сказал он.

«Мы являемся частью Европы», – сказал Ходорковский в интервью в штаб-квартире Bloomberg в Нью-Йорке. «Вся наша культура европейская. Все наши традиции европейские».

Аннексия Россией Крыма в марте и последующая борьба между пророссийскими повстанцами и украинскими силами побудила инвесторов вывести деньги из страны. Россия отрицает свою причастность к конфликту.

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Рубль упал на 14 % по отношению к доллару в течение последних трех месяцев, это больше чем все остальные валюты, которые отслеживает Bloomberg. Чистый отток из российских активов составил 75 млрд. долл. в первой половине 2014 г., а за весь прошлый год было выведено 61 млрд. долл., по данным центрального банка страны. Рубль упал на 0,4 % до 39,7310 по состоянию на 11:33 по московскому времени.

Рост российской экономики составит 0,5 % в следующем году, сообщили представители Международного валютного фонда на этой неделе, сократив прогнозируемую цифру почти в два раза в связи с последствиями украинского конфликта и ослаблением валюты.

Убежище в Швейцарии

Ходорковский, который нашел убежище в Швейцарии после своего освобождения, заявил в прошлом месяце, что домашний арест российского миллиардера Владимира Евтушенкова является результатом изменений сфер влияния внутри Кремля.

ЮКОС, нефтяная компания Ходорковского, была ликвидирована и продана на аукционе в основном государственной компании «Роснефть», чтобы покрыть налоговую задолженность в размере 27 млрд. долл. после его заключения. Рыночная стоимость ЮКОСа достигла 35,7 млрд. долл. в октябре 2003 г. Состояние Ходорковского в 2004 г. оценивалось в 15 млрд. долл., по данным журнала Forbes.

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Путин, который восемь лет был президентом, а затем занял должность премьер-министра, скорее всего, будет переизбран на выборах, запланированных на 2017 г., сказал Ходорковский.

«Метод, с помощью которого он одержит эту победу, будет зависеть от того, как будут развиваться события», – сказал он. «Он может одержать победу относительно честным путем, учитывая, что сейчас национал-шовинизм поддерживает его рейтинг популярности».