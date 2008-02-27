Мороз с Медведчуком собрались бороться за демократию

Лидер Социалистической парии Украины Александр МОРОЗ считает, что левые силы должны объединиться в борьбе против «юридического оформления диктатуры» и сделать все, чтобы не допустить принятия новой Конституции Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, об этом он заявил в эфире «5 канала».

«Левым силам необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить принятия на референдуме новой Конституции», - сказал он.

По его словам, Конституционные инициативы Президента Украины направлены на «сворачивание демократии». «Нам необходимо объединять усилия левых в борьбе против сворачивания демократии и попыток юридического оформления диктатуры, чем занимается сейчас Президент», – заявил лидер СПУ.