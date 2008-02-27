Ющенко уехал в Черниговскую область

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с однодневной рабочей поездкой в Черниговскую область.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в рамках поездки В.ЮЩЕНКО в пгт Гончаровское посетит 1-ю отдельную гвардейскую танковую бригаду 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Президент Украины – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины – ознакомится с боевой подготовкой и боевыми возможностями танковой бригады ВСУ, осмотрит основные образцы вооружения отечественного производства.

В.ЮЩЕНКО также проведет встречу с личным составом бригады, членами семей военнослужащих и примет участие в церемонии вручения военнослужащим ордеров на получение жилья.

В поездке главу государства сопровождает министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ.