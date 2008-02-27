У Тимошенко обострился грипп

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО находится на больничном, и сегодняшнее заседание Кабинета министров ведет первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, открывая заседание, О.ТУРЧИНОВ сообщил, что после поездки в Москву, куда Ю.ТИМОШЕНКО поехала, не выздоровев окончательно, у нее обострился грипп, и сейчас она с температурой находится на больничном.

Заседание Кабинета министров началось несколько позже заявленного времени, поскольку утром А.ТУРЧИНОВ встречался с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера В.ЮЩЕНКО направил телеграмму Ю.ТИМОШЕНКО, в которой обратил ее внимание на невыполнение договоренностей Президентов Украины и Российской Федерации по урегулированию проблем поставки газа в Украину и расчетов за него.

Президент обязал Ю.ТИМОШЕНКО принять безотлагательные исчерпывающие меры по полному погашению задолженностей украинской стороны за потребленный природный газ. Правительство также должно принять такие шаги для полного выполнения всего пакета договоренностей, достигнутых на высоком межгосударственном уровне.

О выполнении этих требований премьер должна была доложить главе государства лично до 9 часов 27 февраля.