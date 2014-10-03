Суд постановил зарегистрировать Дыкуна кандидатом в депутаты по округу Яценко

Киевский апелляционный административный суд признал противоправным и отменил постановление Центральной избирательной комиссии Украины от 28 сентября с.г. об отказе в регистрации кандидатом в народные депутаты в избирательном округе №200 (г. Умань, Черкасская область) заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Андрея Дыкуна, баллотирующегося как самовыдвиженец при поддержке ВО «Свобода». Суд также обязал ЦИК в срочном порядке зарегистрировать Андрея Дикуна кандидатом в народные депутаты в указанном округе.

По словам члена Совета адвокатов г. Киева Дмитрия Лошакова, суд фактически признал несостоятельными формальные причины отказа ЦИК регистрировать данного кандидата: «Андрею Дикуну было отказано в регистрации по причине якобы отсутствия в поданном им пакете документов обязательства в случае избрания сложить с себя представительский мандат, несовместимый с мандатом народного депутата. Однако суд принял во внимание, тот факт, что в автобиографии истца указано, что он не имеет мандата, несовместимого с депутатской деятельностью. При этом А.Дикун обязался в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую с мандатом народного депутата».

Несмотря на то, что суд обязал Центризбирком в срочном порядке зарегистрировать А.Дикуна кандидатом, ЦИК имеет право в течение двух дней оспорить данное решение в Высшем админсуде Украины. «Учитывая, что до момента регистрации Андрей Дыкун лишен права проводить предвыборную агитацию, что ставит его в заведомо невыгодное положение по сравнению с оппонентами, мы не исключаем попытку со стороны ЦИК оспорить решение суда», - заявил Д.Лошаков.

Напомним, что на предыдущих парламентских выборах народным депутатом от мажоритарного округа №200 был избран Антон Яценко. На этих выборах он снова подал свою кандидатуру и был зарегистрирован как самовыдвиженец по округу № 200. Также в данном мажоритарном округе зарегистрирован кандидат от Блока Петра Порошенко, народный депутат Виталий Чудновский.