Мороз не планирует сливаться с Медведчуком

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ заявляет, что СПУ и СДПУ(о) координируют свои действия как представители внепарламентской оппозиции, но не планируют объединяться в единый блок или партию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Соцпартии, об этом он заявил в эфире «5 канала ».

«Я встречался с лидером СДПУ(о) Юрием ЗАГОРОДНИМ, мы обсуждали позиции наших политических партий, но речь шла только о координации действий во внепарламентской оппозиции или во время выборов, если такие состоятся... Еще раз подчеркну: планов по созданию общей партии или блока у нас нет», – сказал он.

В то же время А.МОРОЗ считает, что парламентские выборы в ближайшее время не ожидаются. «Я не прогнозирую выборы в Верховную Раду в ближайшее время», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба СПУ анонсировала проведение Координационного совета левых сил с участием представителей Соцпартии 25 февраля в офисе СДПУ(о).