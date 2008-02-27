Кожа обжалует свое увольнение из ”Кобры” в суде

Бывший зам командира спецотряда ГАИ обжалует свое увольнение в суде.

В пятницу Алексей Кожа, экс-заместитель командира спецотряда ГАИ "Кобра", спешно уволенный из органов за то, что якобы показал спикеру Верховной Рады Арсению Яценюку средний палец, будет требовать сатисфакции в суде. Об этом "Сегодня" сообщил сам Алексей Михайлович.

По словам подполковника, он намерен оспорить основание, по которому его освободили (дискредитация звания офицера), и собственно процедуру (сначала сняли, а потом объявили). Кожа не собирается продолжать службу, но для него имеет принципиальное значение формулировка увольнения, так как от этого зависит расчет пенсии (он сейчас в одиночку воспитывает несовершеннолетнюю дочь — жена погибла несколько лет назад). Между тем в Департаменте Госавтоинспекции сообщили, что "Кобра" работает в прежнем режиме, спецподразделением руководит замкомандира Сергей Духота. Неделю назад глава МВД Юрий Луценко пообещал расформировать подразделение.