Тимошенко не приехала к Ющенко из-за болезни

09:52, 27 февраля 2008
Политика
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Президент общается с Турчиновым

Проблему погашения задолженности за российский газ в резиденции президента Украины обсуждают глава государства Виктор Ющенко и первый вице-премьер Александр Турчинов. Как сообщила пресс-секретарь главы правительства Марина Сорока, премьер-министр страны Юлия Тимошенко не смогла прийти на встречу с президентом из-за болезни.

Во вторник Ющенко обязал премьера «принять немедленные исчерпывающие меры» для полного погашения задолженностей за газ.  

Газета.ру

 

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