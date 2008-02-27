Тимошенко не приехала к Ющенко из-за болезни

Проблему погашения задолженности за российский газ в резиденции президента Украины обсуждают глава государства Виктор Ющенко и первый вице-премьер Александр Турчинов. Как сообщила пресс-секретарь главы правительства Марина Сорока, премьер-министр страны Юлия Тимошенко не смогла прийти на встречу с президентом из-за болезни.

Во вторник Ющенко обязал премьера «принять немедленные исчерпывающие меры» для полного погашения задолженностей за газ.

Газета.ру