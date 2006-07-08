62-летняя британка родила ребенка, установив рекорд своей страны

Жительница Великобритании установила рекорд материнства для этой страны, родив ребенка в 62 года после искусственного оплодотворения.

Детский психиатр Патрисия Рэшбрук (по мужу Фаррант) несколько дней назад родила здорового сына в Королевской больнице графства Сассекс в городе Брайтоне на юге Англии. Малыш, у которого еще нет имени, при рождении весил 6 фунтов и 10 унций (чуть более 3 кг) и отличается отменным аппетитом. При этом 62-летняя мама в состоянии кормить новорожденного грудью.

При рождении сына присутствовал и отец - 60-летний Джон Фаррант, для которого это первый ребенок (у самой Патрисии есть трое взрослых детей от прежнего брака). В ближайшее время супруги планируют вернуться с ребенком домой и будут работать неполный рабочий день, чтобы делить между собой заботы о новорожденном.

Примечательно, что Патрисия Рэшбрук смогла забеременеть в результате искусственного оплодотворения донорской яйцеклеткой в клинике на территории бывшего Советского Союза.

Рэшбрук - не первая женщина в мире, которая решила родить после 60 лет. В 1997 году 60-летняя Лиз Баттл из Уэльса родила сына Джозефа, а рекорд материнского возраста принадлежит румынке Адриане Илиеску, которая в январе прошлого года в возрасте 66 лет родила дочь.

По материалам News.ru