Кабмин установил оклад своему пресс-секретарю
09:22, 27 февраля 2008Политика
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Зарплата Шаповал и Сороки
Кабинет Министров установил оклад 2 295 гривен в месяц руководителю пресс-службы правительства. Об этом говорится в постановлении Кабмина №63.
Такой же оклад сохранен за пресс-секретарем премьер-министра.
Ранее должность пресс-секретаря премьера и руководителя пресс-службы Кабмина совмещал один человек.
Как сообщалось, 13 февраля Кабмин создал управление по связям со СМИ на базе пресс-службы правительства, и назначил его руководителем Викторию Шаповал.
16 января Кабмин назначил Марину Сороку пресс-секретарем премьер-министра Юлии Тимошенко.
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