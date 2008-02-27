Кабмин установил оклад своему пресс-секретарю

Кабинет Министров установил оклад 2 295 гривен в месяц руководителю пресс-службы правительства. Об этом говорится в постановлении Кабмина №63.

Такой же оклад сохранен за пресс-секретарем премьер-министра.

Ранее должность пресс-секретаря премьера и руководителя пресс-службы Кабмина совмещал один человек.

Как сообщалось, 13 февраля Кабмин создал управление по связям со СМИ на базе пресс-службы правительства, и назначил его руководителем Викторию Шаповал.

16 января Кабмин назначил Марину Сороку пресс-секретарем премьер-министра Юлии Тимошенко.

Дело