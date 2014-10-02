Одессу посетила голландская деловая миссия
Представители 19 ведущих компаний ключевых отраслей Нидерландов изучали потенциал Южной Пальмиры для дальнейшего сотрудничества.
Возглавил миссию Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Нидерланды в Украине господин Кейс Кломпенхаувер.
Посол и члены делегации встретились с руководителями области и города и выразили надежду на тесное сотрудничество в различных отраслях - от сельского хозяйства до энергосберегающих технологий.
В частности, Посол предположил, что Украина могла бы поставлять свои товары в Европу через порт Роттердам.
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Для одесских предпринимателей гости проведут семинар «Открой для себя Нидерланды. Новые горизонты сотрудничества».
Одесситы, в свою очередь, были рады убедить гостей, что Одесса - надежный партнер и открыта для развития деловых отношений.
"Я рад, что у вас есть возможность ознакомиться с Одессой, Одесской областью. Увидеть, что это мирный, солнечный, любящий всех город, что здесь все спокойно. Учитывая, что такое большое представительство бизнеса вы привезли с собой в Одессу, я очень надеюсь, что мы сможем вместе обеспечить комфортные условия всем, кто захочет развивать свой бизнес на территории Одессы и области", - отметил председатель Одесской ОГА Игорь Палица.