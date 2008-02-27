Тимошенко готовит срочный доклад Ющенко

На девять часов утра премьер-министр Юлия Тимошенко готовит для Президента Виктора Ющенко срочный доклад относительно состояния погашения задолженности за российский газ. Причина поспешности - новый ультиматум со стороны Москвы, обнародованный накануне.

Российский президент Путин в телефонном разговоре с Ющенко заявил, что проведенные платежи являются неадекватными сумме долга, поэтому, если ситуация не изменится, Россия ограничит поставки голубого топлива. Для решения проблемы у Украины ровно неделя - до 3 марта.

"Нафтогаз Украины" заявил, что накануне осуществил проплату на сумму 1,7 миллиарда гривен.

Тем временем первый вице-премьер Александр Турчинов заявил, что газовые посредники "РосУкрЭнерго" и "УкрГазЭнерго" пытаются заблокировать расчеты с Россией за потребленный газ. Он отметил, что эти компании не предоставляют соответствующих документов и актов. Кроме того, он сообщил о противодействии со стороны чиновников, которые патронируют газовых посредников.

Турчинов настаивает, что прошлогодний газовый долг полностью погашен.

ICTV