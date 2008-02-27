Признание Косово противоречит украинским интересам?

Официальный Киев проводит консультации относительно определения статуса Косово с представителями ЕС, США и России. Об этом во вторник сообщил спикер министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

Определяться относительно статуса Косово Украина будет самостоятельно, исходя исключительно из своих национальных интересов, отметил спикер МИД. По словам Кирилича, определение позиции – это длительный процесс, важнейшим в настоящее время является сохранение мира на Балканах. Эксперт центра экономических и политических исследований им. Разумкова Валерий Чалый считает, что Украине не следует спешить с определением своей позиции относительно Косово, поскольку признание независимости края может обострить внутриполитическое противостояние. «Признание независимости Косово сегодня навредило бы украинским национальным интересам. Эти причины имеют и внешний характер роли Украины, как арбитра миротворца. Кроме того, такое решение дало бы дополнительный серьезный аргумент для внутриполитических конфликтов», - говорит эксперт. Впрочем, по мнению Чалого, территориальные конфликты Украине не грозят.

Немецкая волна