Бойцы батальона “Киевская Русь” хотят обсудить с Гелетеем проблемы в армии

Об этом старшина комендантского взвода батальона «Киевская Русь» Эдуард Малёваный заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН

«С любым руководством я готов встретиться не для того, чтобы каким-то образом их оскорблять, а спокойно, профессионально пообщаться», - сказал Малёваный.

Старшина сообщил, что после ранения обратился к руководству батальона о встречи с министром обороны.

«Мне потом передали, что со старшинами не разговаривают», - добавил он.

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Малёваный заметил, что принимал участие в четырех войнах, и что у него есть много вопросов к руководству Минобороны и, в том числе, к Гелетею, требующих ответов.

Он раскритиковал руководство Минобороны за то, что в зоне боевых действий бойцам отдаются команды без проведения надлежащей разведки, а карты, которые имеет командование, не соответствуют настоящим данным на местах.

«Приходится идти вслепую, делать разведку, чтобы потом хотя бы владеть ситуацией, не говоря уже о всем другом», - добавил он.

По мнению Малёваного, Минобороны и руководство АТО саботируют вопрос технического обеспечения батальонов. Он опроверг сообщение командования, что украинские батальоны на 99% обеспечены необходимым вооружением.

По словам Малёванного, в основном батальоны обеспечивают необходимым вооружением, боеприпасами, одеждой и другими вещами волонтеры, а не государство.

Говоря о батальоне «Киевская Русь», он отметил, что предоставленные руководством бронежилеты не соответствовали необходимым требованиям для обеспечения защиты людей. Кроме того, батальон не был обеспечен необходимым количеством военных бушлатов.

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Кроме того, по словам Малёванного, техника, переданная батальону, находится в катастрофическом состоянии.

Также он отметил необходимость улучшения коммуникации и средств связи на передовой в зоне проведения боевых действий.