В БЮТ рассказали, при каких условиях возможны перевыборы местной власти

Лидер Крымской организации Блока Юлии Тимошенко, народный депутат Украины (фракция БЮТ) Андрей СЕНЧЕНКО считает, что перевыборы в местных советах возможны в случае нормализации работы Верховной Рады.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымской организации Всеукраинского объединения "Батькивщина".

"Перевыборы местных советов возможны в случае нормализации работы парламента страны", - сказал А.СЕНЧЕНКО. По его словам, "вопрос перевыборов уже назрел, а в некоторых местах, как в городе Симферополе применительно к выборам мэра, он перезрел", однако из-за "отсутствия нормальной работы" в ВР сложно прогнозировать, когда пройдут перевыборы. "Ситуация в стране такова, что если бы передача власти после выборов прошла цивилизованно, хотя бы как в Польше, и если бы все это прошло вовремя, то мы успели бы выйти на объявление на весну 2008 года досрочных выборов в местные советы. Сейчас же прогнозировать весьма сложно из-за отсутствия нормальной работы в парламенте страны", - сказал депутат-бютовец. При этом он добавил: "Как только работа войдет в нормальное русло, этот вопрос будет решен".