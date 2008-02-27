Яценюк знает, что будет способствовать евроинтеграции Украины

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК принял участие в 10-м заседании совместного Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС в г. Брюссель (Королевство Бельгия).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, выступая на заседании, А.ЯЦЕНЮК отметил, что именно парламентское сотрудничество может стать рычагом укрепления партнерства между Украиной и ЕС, как в двусторонних отношениях, так и в процессе общеевропейской интеграции.

Председатель украинского парламента сообщил, что на протяжении последних лет Украиной был проведен ряд результативных двусторонних межпарламентских переговоров. В то же время, напомнил он, недавно Украина подписала Протокол относительно вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО). Отмечая рост роли европейского парламента, А.ЯЦЕНЮК заметил, что после внесения поправок в Конституцию Украины, в соответствии с которыми Украина является парламентско-президентской республикой, роль парламентской составляющей в развитии Украинского государства значительно возросла.

Председатель Верховной Рады Украины выразил надежду, что европейский опыт парламентаризма будет способствовать евроинтеграции нашего государства на пути приобретения Украиной членства в ЕС.

А.ЯЦЕНЮК выразил благодарность участникам юбилейного собрания за конструктивный подход в отношениях с Украиной. «Украинское будущее – однозначно с Европейским парламентом», - подчеркнул он.