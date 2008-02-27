Ющенко едет в танковую бригаду

27 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Черниговскую область.

Как сообщает пресс-служба главы государства, главная цель поездки – посещение Первой отдельной гвардейской танковой бригады 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (Черниговский район, пгт Гончаровское).

Планируется, что Президент Украины встретится с личным составом бригады, членами семей военнослужащих и примет участие в церемонии вручения ордеров на получение жилья военнослужащим, которые уволились и находятся на очереди на отселение из военных городков Гончаровское и Десна.

Кроме того, Верховный Главнокомандующий ознакомится с задачами танковой бригады, ее организационно-штатной структурой, укомплектованностью личным составом, осмотрит основные образцы военной техники бригады и новое вооружение отечественного производства.