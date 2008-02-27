В БЮТ признали, что в Раде голосуют “вслепую”

Нардеп-бютовец Владимир Яворивский принадлежит к “тем, кто считал бы, что можно было бы на всенародный референдум вынести базовые, фундаментальные вопросы нашей конституции”. Об этом депутат заявил в эфире Эра-FM.

“Это, скажем, относительно того, чтоб судьи избирались народом, - объяснил нардеп. - Мы сами видим, что эта система утверждения судей в парламенте, ни я, ни Коновалюк (нардеп-регионал – оппонент Яворивского – ред.), нам подают эти списки, я фактически если знаю там одного-двух человек случайно, да и только. То есть, мы голосуем вслепую, тем более дали уже по жизненные функции. Из-за того и не удивляемся, что такой уровень коррупции в судебной системе...” – резюмировал нардеп.