Яценюк расписал роли коалиции и оппозиции

Основы европейского парламентаризма, которые существуют в Европейском Союзе, должны действовать и в украинском обществе. Об этом заявил журналистам председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК в Брюсселе после встречи с Генеральным секретарем Совета Европейского Союза, Верховным представителем ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьером СОЛАНОЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, отвечая на вопрос журналистов о его оценке действий оппозиции, отношений между оппозицией и действующей коалицией в украинском парламенте, спикер отметил: «Роль оппозиции – это критиковать правительство, присматривать за правительством, выступать от имени оппозиции в парламенте, а не блокировать его». В то же время, считает А.ЯЦЕНЮК, роль коалиции – «приобрести ту силу, которая необходима, чтобы в обществе были соответствующие изменения, отвечать перед теми избирателями, которые проголосовали за членов коалиции».

Подводя итоги сегодняшних встреч с европейскими высокопоставленными должностными лицами, А.ЯЦЕНЮК уделил большое внимание вопросам сотрудничества Украины с ЕС в сфере энергетики. В частности, ввиду того, что Украина, по его словам, является одним из ключевых транзитеров и поставщиков энергии в Европу, А.ЯЦЕНЮК высказался за необходимость выработки энергетической политики в рамках ЕС. «Украина может и должна стать частью европейской энергетической политики», - убежден он. В то же время А.ЯЦЕНЮК откровенно отметил, что «в Украине не выработана внутренняя энергетическая политика», нет системного подхода в этой сфере.

Касаясь вопросов поставок газа в Европу, А.ЯЦЕНЮК отметил, что должны существовать долгосрочные отношения как с поставщиками, потребителями, так и транзитерами газа.