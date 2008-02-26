В ПР знают, на что зарабатывает деньги Тимошенко

«Мы сегодня видим, что действующий премьер-министр пытается изменить газовые схемы, предложив к реализации свои коммерческие интересы». Так заявил нардеп-регионал Юрий Бойко в эфире телеканала «УТ-1», комментируя итоги переговоров, проведенных премьер-министром Юлией Тимошенко в Москве по вопросам снабжения газом Украины.

“Именно поэтому, - по мнению депутата, - на переговорах в Москве рядом с премьер-министром присутствует руководство корпорации ИСД, этого бизнес-партнера БЮТ, присутствует руководство «Итеры», которое было партнером господина Лазаренко и госпожи Тимошенко, когда они руководили «Едиными энергетическими системами Украины», - цитирует Бойко сайт Партии регионов.

”Я уверен, что относительно переговоров по газовым вопросам у сегодняшнего премьер-министра существует одна главная цель - это ввести свои коммерческие структуры в существующие схемы снабжения газом и заработать деньги на президентскую кампанию. И потому, если там опять будут раздаваться любые предложения со стороны Тимошенко, то это будет такая импровизация, которая не имеет ничего общего с национальными интересами и не имеет ничего общего со стратегическим развитием нашей страны”, - подытожил Бойко.