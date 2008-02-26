Ющенко ищет компромисс в вопросе дублирования кино по-украински

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает Министерству культуры и туризма и Государственной службе кинематографии вместе с представителями ведущих дистрибьюторских компаний разработать компромиссный вариант относительно выполнения решения Конституционного Суда Украины о дублировании или субтитровании фильмов.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Президент Украины заявил сегодня во время совещания по вопросам кинопроката.

Основной темой совещания стала ситуация в отрасли кинематографии в связи с выполнением решения Конституционного Суда Украины о дублировании или субтитровании фильмов на украинский язык. В соответствии с этим решением, все без исключения фильмы иностранного производства не могут распространяться и публично демонстрироваться на территории Украины, если они не дублируются, не озвучены или не субтитрированы украинским языком.

«Решение Конституционного Суда Украины относительно распространения иностранных фильмов обсуждению и обжалованию не подлежит. Мы должны неуклонно его выполнять. Обязанность государства - создать надлежащие условия для его выполнения», - уверен Президент Украины.

Он поставил как главное задание политики в этой отрасли вернуть украинское кино на экраны кинотеатров, телевидения, а также возродить украинскую киноиндустрию, обеспечив право граждан смотреть фильмы на украинском языке.

По убеждению В.ЮЩЕНКО, мощным импульсом для этого должно стать именно дублирование, озвучение и субтитрование на украинский язык фильмов иностранного производства, как того требует решение Конституционного Суда Украины от 24 декабря 2007 года.

«В то же время, я считаю, что решение Конституционного Суда Украины о распространении иностранных фильмов лишь «обнажило» проблему десятилетнего невыполнения большинством участников украинского рынка кинопроката национального законодательства в сфере кинематографии, в частности относительно применения государственного языка», - заявил Президент.

В конце встречи Президент предложил Министерству культуры и туризма и Государственной службе кинематографии вместе с представителями ведущих дистрибьюторских компаний до 4 марта разработать компромиссный вариант, который бы предусматривал выполнение решения Конституционного Суда Украины о дублировании или субтитровании фильмов и учитывал интересы жителей восточного и южного регионов Украины относительно языка просмотра кинофильмов.

В совещании приняли участие: вице-премьер министр Украины Иван ВАСЮНИК, министр культуры и туризма Василий ВОВКУН, председатель Государственной службы кинематографии Анна ЧМИЛЬ, генеральный директор компании «B&H Film Distribution» Богдан БАТРУХ, председатель правления ЗАО «Одесская киностудия» Александр ТКАЧЕНКО. В совещании также приняли участие заместители главы Секретариата Президента Украины Юрий БОГУЦКИЙ и Андрей КИСЛИНСКИЙ.

Как сообщалось, 24 декабря 2007 года Конституционный Суд Украины принял решение относительно толкования статьи 14 Закона Украины «О кинематографии», в соответствии с которым все иностранные фильмы перед распространением в Украине в обязательном порядке должны быть дублируемы или озвучены или субтитрированы на государственном языке.

При этом центральный орган исполнительной власти в отрасли кинематографии не имеет права предоставлять субъектам кинематографии, которые не выполняют вышеупомянутые требования, государственное удостоверение на право распространения и демонстрирования фильмов.

По приказу Министерства культуры и туризма Украины от 18 января 2008 года, Государственная служба кинематографии не имеет права выдавать государственное удостоверение на право распространения и демонстрирования фильма, если фильм не дублируется (озвучен или субтитрирован) на государственном языке на фильмокопии языка оригинала.

По состоянию на сегодняшний день распространением фильмов иностранного производства в Украине занимаются 15 дистрибьюторских компаний, из них 5 закупают имущественные права непосредственно у студий производителей и обслуживают фактически 70 процентов кинодемонстрационных заведений, 10 занимаются распространением фильмов иностранного производства через российские посреднические компании. Для дистрибьюторов, которые непосредственно работают со студиями-производителями, проблемы с дублированием фильмов на украинский язык не существует, поскольку расходы на адаптацию фильмов к языковой среде страны, на территорию которой закупаются имущественные права, входят в расходы студии-производителя.

В 2007 году начали создаваться сервисные предприятия по предоставлению услуг по дублированию, озвучению или субтитрованию фильмов.