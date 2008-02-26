Ющенко трудоустроил бывшего губернатора

Глава государства Виктор ЮЩЕНКО назначил Петра ОЛИЙНЫКА советником Президента Украины.

Как сообщает пресс-служба Президента, соответствующий указ был подписан сегодня, 26 февраля.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля П.ОЛИЙНЫК написал на имя Президента заявление об освобождении по собственному желанию от должности председателя Львовской ОГА. Комментируя свое решение, П.ОЛИЙНЫК заявляет, что подал в отставку из-за убеждения, что “новое время требует новых людей”.

20 февраля Президент своим указом освободил П.ОЛИЙНЫКА от должности губернатора.