Регионалы: Конституцию на референдуме будут читать как книги Яворивского

Регионал Валерий Коновалюк считает, что в вопросе внесения изменений в Конституцию «необходимо идти тем путем, который определен самой Конституцией, а не создавать очередной конфликт с невероятными серьезными последствиями». Об этом депутат заявил в эфире Эра-FM.

По мнению нардепа, «вряд ли на референдуме люди прочтут весь текст конституции, как они сегодня не читают книжки Яворивского, так они и это делать не будут для того, чтобы высказаться объективно по каждому разделу, который фактически станет для страны определяющим».

К тому же Коновалюк считает, что «позицию граждан Украины мы знаемо по многим вопросам, которые не требуют сегодня национального плебисцита. Мы знаем отношение к внеблоковому статусу страны, - пояснил нардеп, - к русскому языку, к той структуре власти политической, которая необходима для эффективного развития государства. Вопрос в другом, насколько сегодня это изменит ситуацию, насколько это поможет преодолеть политический кризис».