Яценюк рассказал Солане, что происходит в ВР

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК в Брюсселе встретился с Генеральным секретарем Совета Европейского Союза, Верховным представителем ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьером СОЛАНОЙ.

В ходе встречи А.ЯЦЕНЮК проинформировал собеседника о вопросах относительно функционирования украинского парламента, демократических изменениях, которые происходят в Украине. Стороны также обсудили международную проблематику, в том числе вопросы Косово, сотрудничество, как Украины, так и ЕС со своими западными и восточными соседями, сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины.

Комментируя журналистам результаты встречи, А.ЯЦЕНЮК назвал разговор с Х.СОЛАНОЙ «интересной, сложной в определенных моментах, но перспективной и правильной».

В рамках однодневного рабочего визита к Брюсселю председатель Верховной Рады Украины также провел ряд встреч с руководителями ведущих европейских институций. В частности, он встретился с вице-президентом Европейского парламента Мареком СИВЦЕМ, руководителем Комитета по иностранным делам Европейского парламента Яцеком САРИУШ-ВОЛЬСКИМ, Комиссаром по вопросам Европейской политики соседства и внешних отношений Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, лидером фракции Европейской народной партии в Европарламенте Жозефом ДОУЛЕМ.