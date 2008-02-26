В НУ-НС надеются, что Европа поймет ядерную Украину

“Украинский парламент должен обсудить вопрос адекватной реакции на заявление российской власти о перенацеливании ракет на Украину”. Об этом во время пресс-конференции в Киеве сказал член фракции “Наша Украина – Народная Самооборона” Владислав Каськив, сообщает официальный сайт НУ-НС.

По словам депутата, его инициатива обсудить возможность возобновления ядерного статуса Украины “вызвана объективными геополитическими обстоятельствами”. В частности, он отметил, что “это связано с заявлением Владимира Путина о возможности перенацелить российские ракеты на Украину в случае присоединения нашего государства к Плану действий относительно членства в НАТО”. Каськив отметил, что “такие заявления не может проигнорировать украинский политикум”. По его словам, “в первую очередь необходимо начать дискуссию, а не пытаться закрыть глаза на имеющуюся проблему”. Депутат отметил, что в связи с этим “украинский парламент должен начать серьезную внутреннюю дискуссию относительно построения линии отношений Украины и России”. Каськив также считает, что “эти вопросы необходимо обсуждать на уровне парламентских слушаний”. Депутат отметил, что будет выступать с такой инициативой.

Кроме того, по его мнению, “это вопрос Украина должна обсудить на дипломатическом уровне, проведя консультации с гарантами украинской безопасности в связи с односторонним отказом от ядерного статуса”. Каськив отметил, что “этот вопрос должен быть обсужден и на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины”. В то же время политик отметил, что ответ Украины на такие заявления российской власти должен быть "адекватным и симметричным". "Безусловно, это абсолютно не значит, что Украина должна сейчас затрагивать вопрос об изменении своего статуса или об отказе от международных обязательств", - отметил депутат, прибавив: "Я лично не сторонник ядерного статуса Украины".

"Если угроза или заявления российской власти будет приобретать все более четкие контуры, Украине нужно серьезно ставить вопрос о возобновлении ядерного статуса", - сказал Каськив.

При этом депутат отметил, что вопрос относительно возможности возобновления ядерного статуса Украина должна обсудить со своими партнерами, в частности со странами Европейского Союза, Восточной Европы и другими. Он добавил, что “Украина не может принимать такие решения, не проведя согласования и предварительных консультаций со своими партнерами”.