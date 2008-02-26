В Газпроме возмущены: с 14 февраля от Тимошенко нет ответа

ОАО «Газпром» с 10.00 мск 3 марта сократит поставки газа для потребителей Украины на 25% в случае неурегулирования накопившихся проблем, заявил официальный представитель холдинга Сергей КУПРИЯНОВ, передает РИА «Новости».

«Дальше так продолжаться не может. Если накопившиеся проблемы не будут урегулированы, для обеспечения своих экономических интересов, в связи с неплатежами за газ, «Газпром» 3 марта текущего года с 10.00 сократит поставки для потребителей Украины на 25%», - сказал С.КУПРИЯНОВ журналистам.

По его словам, 14 февраля украинским коллегам был направлен полный комплект документов для изучения и подписания, но до настоящего времени официального ответа нет и документы не подписаны.

«Тем временем неоформленное потребление российского газа продолжается, на данный момент на Украине осело уже 1,9 миллиарда кубометров российского газа», - добавил С.КУПРИЯНОВ.

С.КУПРИЯНОВ напомнил, что 12 февраля Президенты России и Украины достигли договоренностей об урегулировании вопросов, связанных с поставками газа. В первую очередь, речь шла о погашении накопившейся задолженности, оформлении всех необходимых документов по уже осуществленным поставкам как среднеазиатского, так и российского газа, а также о подписании соглашения, определяющего схему дальнейшего сотрудничества в газовой сфере. НАК «Нафтогаз Украины» должен был урегулировать вопросы с поставками российского газа в Украину в течение февраля.

В свою очередь, как сообщили УНИАН в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины», в ближайшие дни компания перечислит еще около 1,2 млрд. грн. в счет погашения задолженности за потребленный газ, а также выражает уверенность, что все долги будут погашены в заранее оговоренные Президентами России и Украины сроки.

Также в «Нафтогазе» сообщили, что в компанию не поступало никаких официальных телеграмм от «Газпрома» о прекращении поставок газа.

Как сообщал УНИАН, сегодня после обеда Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ, главной темой которого стало невыполнение украинской стороной договоренностей лидеров двух государств в Москве. В частности, речь шла о непогашенном «Нафтогазом Украины» долге за потребленный российский газ.

После беседы с В.ПУТИНЫМ Президент В.ЮЩЕНКО направил официальную телеграмму премьер-министру Ю.ТИМОШЕНКО, в которой указал на невыполнение московских договоренностей двух лидеров. Глава государства обязал руководителя правительства «принять немедленные исчерпывающие меры для полного погашения задолженности украинской стороны за потребленный природный газ и безусловного выполнения всего пакета достигнутых договоренностей».

Ю.ТИМОШЕНКО должна лично доложить Президенту о принятых Кабинетом министров мерах до 9 часов утра 27 февраля.

Напомним, что ранее «Нафтогаз Украины» признал задолженность перед «УкрГаз-Энерго» в размере 1,041 млрд. долл. за импортный природный газ, отобранный холдингом в 2006-2007 годах для обеспечения топливом предприятий теплоэнергетики и бюджетных учреждений.

20 февраля НАК «Нафтогаз Украины» перечислил ЗАО «УкрГаз-Энерго» 898,9 млн. грн. а 14 февраля - 524,6 млн. грн.