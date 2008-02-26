Ехануров оценивает возможности по производству нового оружия в 2,8 миллиардов в год

Сегодня в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины состоялось заседание Научно-технического совета Министерства обороны Украины под председательством руководителя военного ведомства Юрия ЕХАНУРОВА.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны, в работе научно-технического совета приняли участие начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Украины Сергей КИРИЧЕНКО, заместитель министра обороны Украины Богдан БУЦА, руководители научно-исследовательских учреждений Вооруженных Сил Украины и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Во время заседания его участники обсудили вопрос выполнения опытно-конструкторских работ по разработки нового вооружения и военной техники и проблемные вопросы, существующие в организации этой работы.

“Можно сказать, что сегодня мы обсуждаем вопросы, какими будут Вооруженные Силы Украины в будущем, каким вооружением они будут оснащены, насколько это вооружение будет отвечать требованиям и задачам наших Вооруженных Сил образца 2015 года”, – отметил министр обороны Украины, выступая перед участниками совета.

Ю.ЕХАНУРОВ напомнил, что выполнение задач по развитию вооружения и военной техники предусмотрено Государственной программой развития Вооруженных Сил Украины до 2015 года. По его словам, на эти программы предусмотрено выделение более 30 миллиардов гривень, однако, к сожалению, финансирование идет ненадлежащим образом.

Как подчеркнул Ю.ЕХАНУРОВ, по заказу Министерства обороны Украины предприятиями оборонно-промышленного комплекса завершена разработка и принято на вооружение более 90 образцов вооружения и военной техники, началась закупка нового вооружения и его поставка в состав Вооруженных Сил.

По словам министра, производственные возможности по производству нового вооружения и военной техники оцениваются уже на 2,8 миллиардов гривень в год. С принятием на вооружение новых образцов ОВТ производственные возможности будут ежегодно увеличиваться, подчеркнул он.

Ю.ЕХАНУРОВ также добавил, что только в 2007 году на вооружение было принято 24 новых образца вооружения и военной техники, среди которых - современные радиолокационные станции, цифровые средства связи, средства радиоэлектронной борьбы, высокоточные управляемые ракеты, современные автоматизированные тренажеры.

Говоря о перспективах развития отечественного оборонно-промышленного комплекса и сотрудничестве предприятий ОПК с военным ведомством, министр обороны Украины отметил, что в этом аспекте на сегодняшний день возникают некоторые новые возможности.

“Есть обращение к Президенту Украины с просьбой, чтобы другие страны включились в финансирование научно-исследовательских работ. Мы изучаем этот вопрос, и в ближайшие месяцы у нас состоятся соответствующие встречи, на которых мы должны отработать методологию этого вопроса, проанализировать возможные последствия. Но уже есть конкретные предложения и люди предлагают средства”, – сообщил он.

Ю.ЕХАНУРОВ также отметил необходимость изучения этого вопроса в контексте привлечения для выполнения этих работ средств из специального фонда. “Я бы очень хотел, чтобы около 10% средств, которые собираются Департаментом избыточного имущества, были направлены на новую технику и новые разработки”, – отметил он.

Министр подчеркнул, что управление финансовыми потоками Президент Украины определил для Министерства обороны Украины как одну из главных задач на этот год. Он добавил, что направлениям, которые руководство Министерства обороны совместно с Генеральным штабом определило как особо приоритетные, будет обеспечено 100-процентное финансирование, в том числе с привлечением средств из спецфонда.