Черновецкий ожидает, что Тимошенко последует примеру Ющенко

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ приветствует появление Указа Президента, “направленного на начало совместной и плодотворной работы киевской власти и Кабинета Министров”. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. (Речь идет об Указе Президента Указ “О безотлагательных мероприятиях по развитию города Киева” от 25 февраля 2008 года, которым Виктор ЮЩЕНКО обязал правительство и КГГА существенно улучшить транспортное и бытовое обслуживание киевлян – УНИАН.)

По мнению мэра, Указ Президента относительно улучшения инфраструктуры столицы стал необходимым и своевременным документом для того, чтобы Кабинет Министров начал совместную работу с киевской властью над решением заданий, которые стоят перед столицей.

«Мы приветствуем появление Указа Президента, направленного на начало совместной и плодотворной работы киевской власти и Кабинета Министров. Мы строим и реконструируем инфраструктурные объекты, в первую очередь, для киевлян. И наша цель – довести качество жизни жителей столицы до европейского уровня. Киевская власть ожидает, что и Кабинет Министров станет на позицию конструктивной работы для выполнения этого задания», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, «задания и направления, касающиеся улучшения и развития столичной инфраструктуры и которые определил в своем Указе Президент Украины, киевская власть уже выполняет. Мы ожидаем таких же шагов и со стороны Кабмина. Я уже говорил, что Кабинету Министров пришло время вернуться на киевскую землю и серьезно заняться проблемами относительно улучшения жизни киевлян и развития инфраструктуры города. А это возможно только тогда, когда высшая исполнительная власть начнет интересоваться реальными, а не надуманными проблемами Киева».

Как подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, важным фактом является то, что в своем Указе Президент Украины обратил внимание на обязательное участие Кабинета Министров в реализации столичных проектов. Кроме того, возможно, отныне станет необходимым создание коллегиального органа, в который вошли бы представители Кабмина и киевской власти для общей проработки и координации действий по выполнению Указа Президента Украины, сказал мэр.